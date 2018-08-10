В Херсоне СБУ задержала судно российской компании, внесенной в санкционный список СНБО

В Херсонском морском торговом порту сотрудниками СБУ было задержано судно «Mekhanik Pogodin», принадлежащее российской компании, которая внесена в санкционный список СНБО.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, сотрудники Главного управления СБУ в АР Крым выявили и задокументировали «Mekhanik Pogodin» (IMO 9598397) под флагом РФ. Судно принадлежит российской компании, которая находится в санкционном списке СНБО Украины.

«Судно сегодня зашло в Херсонский морской торговый порт. Уверен, что выйдет из этого порта оно не скоро. Уверен также, что на этот раз дело никому развалить не удастся. Поскольку санкционные вопросы и УПК – вещи разные, берем дело на контроль в пределах полномочий. Вопрос поставок нефтепродуктов судами под флагом РФ по внутренним водным путям и связанных рисков Представительство поднимало на высшем уровне, так же, как и интенсификацию контроля за санкционными режимами в сфере судоходства. Рад что есть те кто нас слышит. И таких очень много. Работаем», – написал Бабин.

Позже в комментариях он отметил, что санкции суда на арест судна еще нет, однако до ее получения «никто никуда не денется».

По данным сервиса www.marinetraffic.com, судно находится в акватории Херсона.

Стоит отметить, что, по данным издания «Наші гроші», в 2017 году данное судно фигурировало в уголовном производстве, открытом по факту уклонения от уплаты налогов должностными лицами «Скайволк Трейдинг ОУ» и ООО «В.Ф. Танкер »(Россия) на сумму в $1,12 миллионов. Речь шла тогда о схеме так называемого «прерванного транзита» для уклонения для налогов.

Производство было возбуждено в отношении должностных лиц этих фирм, которые по предварительному сговору, с целью умышленного уклонения от уплаты налогов подали поддельные документы в таможенные и пограничные органы по ввозу 4,67 тыс тонн дизельного топлива в акваторию Херсонских портов на танкере «Механик Погодин» (флаг Российской федерации). Прокуратура усматривает признаки преступлений по ч.4 ст.358 («Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов»), ч.1 ст. 212 («Уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей») УК Украины.

При этом в схеме было задействовано руководство отдела таможенного оформления «Николаев» ТП «Южный» Энергетической таможни ГФС, которые подделали ряд документов.

Напомним, ранее сообщалось, что в начале июня по информации соцсетей в акваторию Николаева 3 июня зашел российский нефтерудовоз «Валерий Калачев», который по пути заходил в аннексированный Россией Крым. Однако позже капитан судна доказал, что судно не заходило в Крым. Нарушений не нашли и представители Госпогранслужбы Украины.