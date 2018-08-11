Журналист возмутился действиями еланецких полицейских, которые дикорастущую коноплю выдали за наркоплантанцию

Журналитс Тарас Ратушный возмутился действиями сотрудников Еланецкого отдела полиции ГУНП в Николаевской области, которые вменяют местному жителю выращивание 330 кустов конопли, хотя большинство из изъятых растений оказались дикорастущими.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, опубликовав при этом видео, записанное в момент изъятия растения.

Речь идет о ситуации, которая произошла еще в июне текущего года. 13 июня полиция Николаевской области сообщила, что в Еланецком районе полицейские изъяли у местного жителя более 300 кустов конопли, которые он выращивал на своем приусадебном участке.

«43-летний владелец растений уверял полицейских, что выращивает коноплю исключительно для собственного употребления, мол, таким образом успокаивает боль в суставах», – сообщало тогда ведомство.

По словам журналиста, в полиции очень надеются, что дело будет квалифицировано по ч.2 ст. 310 Уголовного кодекса Украины (незаконное выращивание в больших размерах) и фигурант не отделается штрафом, а получит от трех до пяти лет тюрьмы: «За особые размеры. И прокуратура оправдала надежды полиции! Пабам!»

«Обвиняется неизлечимый больной, инвалид первой группы (энцефалопатия), который почти не ходит и тяжело разговаривает. Который не скрывает, что принимает каннабис в медицинских целях. Потому что это единственное, что улучшает его состояние. Что посадил восемь растений и за ними ухаживал. Но полиция Еланецкого района не делана пальцем каким-то. Они нарвалы дикорастущей конопли и положили все в одну кучу. И вот на видео, как появились эти «330 кустов конопли» в полицейском рапорте», – пишет Ратушный.

«Если по закону, конечно, непринятие мер по уничтожению дикорастущей (подзаборной) конопли – это никакое не «выращивание». Но, какие мотивы действовать по закону, если надо кого-то посадить от трех до пяти и отчитаться о наркоплантации?» – добавил журналист.

Также, по его словам, «некоторое время от Еланецкой полиции родственникам поступали туманные намеки о том, что «надо поговорить».

«Но денег у родственников нет даже на адвоката. Поэтому приехать и «поговорить» решили мы. К сожалению, начальника Еланецкой полиции майора Стремилова, который лично командовал обыском у инвалида, нам застать не удалось. Майора как раз отправили в СИЗО. За попытку «поговорить» с местным фермером на сумму в 26 тысяч гривен. А дело о 330 кустов успело обогатить статистику операции «Мак», ​​а материалы – попасть в суд. Без предъявления подозрения. Без вручения обвинительного акта. А зачем? Первое слушание – 15 августа в суде города Вознесенск Николаевской области. Мы собираемся там быть и показать, как и кем это дело было фальсифицировано, от начала до конца. Не переключайтесь», – резюмировал Тарас Ратушный.

Напомним, ранее сообщалось, что в Баштанке в больнице скончался пострадавший в ДТП мотоциклист, а второго участника происшествия отпустили, несмотря на то, что еще до аварии он уже находился в розыске и должен содержаться под арестом.