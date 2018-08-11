В Николаеве квартирант во время застолья с хозяйкой квартиры напал на неё с ножом

В Николаеве мужчина во время застолья напал на хозяйку квартиры с ножом.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В четверг, 10 августа, около полуночи в Заводской отдел полиции обратилась местная жительница с сообщением о том, что ей позвонила подруга проживающая в доме по улице Шоссейной и сообщила, что квартирант угрожает ей ножом.

Прибывшие полицейские по указанному адресу нашли 67-летнюю женщину с ножевыми ранениями тела. Её госпитализировали в медицинское учреждение, где оказали всю необходимую помощь. Отмечается, что сейчас её состояние расценивается как стабильное.

На месте происшествия нашли и изъяли два вымытых ножа. Их направили на экспертное исследование, по результатам которого станет известно, является ли один из них орудием преступления.

Уже в течение нескольких часов правоохранители уставили личность злоумышленника - им оказался 35-летний мужчина, который снимал комнату у потерпевшей. Патрульные доставили его в отделение полиции. Мужчина имел признаки алкогольного опьянения и рассказал, что ссора у них с потерпевшей возникла после совместного распития спиртного.

Следственное отделение начало уголовное производство по признакам части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение»), санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Также решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения. Сейчас продолжается следствие.

Напомним, что ранее на Николаевщине женщина топором побила голову сожителю.