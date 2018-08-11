Приехали подзаработать: В Коблево полиция снова выявила иностранцев, которые нарушили правила пребывания в Украине

В пятницу, 10 августа, в курортной зоне Коблево правоохранители обнаружили 16 граждан иностранных государств, которые трудоустроились поварами в кафе, продавцами на местном рынке и предоставляли парикмахерские услуги, не имея на это специальных разрешений.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

Во время отработки в рамках общегосударственной профилактической операции «Мигрант», которая началась с 1 августа, работники отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми в сопровождении бойцов роты полиции особого назначения ГУНП в Николаевской области совместно с оперативным подразделением Госпогранслужбы и Государственной миграционной службой в Николаевской области выявили факты пребывания иностранных граждан, нарушивших правила пребывания в Украине. Всего правоохранителями были задержаны трое граждан Азербайджана, один гражданин Турции, двое граждан Туркменистана, шесть граждан Конго, один гражданин Ганы и трое граждан Нигерии.

«Иностранцы-студенты объясняют, что приехали на лето в курортной зоны, чтобы подзаработать денег», – говорится в сообщении.

Все они привлечены к административной ответственности по ст. 203 КУоАП («Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины»). Также относительно работодателя составлен протокол по ст. 204 КУоАП «Нарушение порядка трудоустройства, приема на учебу, предоставления жилья, регистрации иностранцев и лиц без гражданства и оформления для них документов». Общая сумма штрафов составила 28,9 тысяч гривен.

«Государственной миграционной службе в Николаевской области полицейские направили представление о сокращении сроков пребывания в Украине и принудительном возвращеним указанным иностранцам», – говорится в сообщении.

Напомним, 3 августа в Коблево полицейские обнаружили 10 иностранцев, которые хотели подзаработать.