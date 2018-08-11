В Николаеве суд отказался избирать меру пресечения еще одному задержанному офицеру полиции, ссылаясь на неработающее ГБР

В пятницу, 10 августа, судья Центрального суда Николаева Владимир Алейников отказался избирать меру пресечения задержанному и.о. замначальника отделения полиции Николаевского района, обосновывая это нарушением подследственности, которое должно быть за Госбюро расследований, и необоснованным подозрением.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, 8 августа оперативники управления внутренней безопасности по Николаевской области задержали заместителя начальника отделения полиции Николаевского района по общественной безопасности Юрия Ковалюка при получении взятки.

В ходе судебного заседания прокурор ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. В свою очередь, адвокаты просили суд избрать более мягкую меру пресечения или же не избирать ее вообще.

По версии следствия, Ковалюк требовал с владельца автозаправочной станции денежные средства за то, чтобы он мог беспрепятственно заниматься своей деятельностью. Всего были зафиксированы два случая передачи денег владельцем АЗС Ковалюку: 24 июля К. передал за работу АЗС за июнь 3 тысячи гривен в одном из кафе. Непосредственно в момент задержания было передано еще 6 тысяч гривен - за работу АЗС в июле-августе.

Необходимость избрания задержанному меру пресечения обосновывается тем, что подозреваемый может скрываться от органов досудебного расследования, влиять на свидетелей и заявителя, а также препятствовать расследованию другим образом. Среди доказательств совершения Ковалюком уголовного преступления прокурор перечислил заявление владельца АЗС и протокол его допроса.

В свою очередь подозреваемый и его адвокаты заявили, что подозрение является необоснованным и объявлено вопреки установленному законом порядку, а также считают, что избежать существующие риски можно и с помощью более мягкой меры пресечения. Также адвокат заявил, что производство должно расследовать Госбюро расследований, поскольку Ковалюку сообщили о подозрении уже в момент регистрации территориального управления Госбюро в Николаеве.

Потерпевший в своем заявлении написал, что Ковалюк вымогает от него ежемесячную взятку в эквиваленте 150 литров бензина за беспрепятственное ведение хоздеятельности. Данное заявление из Департамента внутренней безопасности ГУ НП в Николаевской области было направлено в прокуратуру области для принятия процессуального решения. В свою очередь, прокуратура отметила, что расследование должно было проводить Госбюро расследований, но поскольку этот орган фактически не работает, то прокурор определил подследственность за Следственным управлением Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Следователи СУ ГУНП в свою очередь позже и составили подозрение задержанному, вручили его и обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Судья же в своем решении четко отмечает, что подследственность преступления, совершенного сотрудником правоохранительного органа, находится в компетенции ГБР.

– Возвращаясь к обстоятельствам рассмотрения этого дела, суд отмечает следующее. В данном случае это уголовное производство является подследственным органам Государственного бюро расследований. Органы досудебного расследования и публичное обвинение считают, что подследственность этого уголовного производства была должным образом изменена упомянутым выше постановлением заместителем прокурора Николаевской области, а при таком соответствии с этим постановлением следственное подразделение ГУ НП Украины в Николаевской области приобрело компетенцию по осуществлению досудебного расследования в этом уголовном производстве. Но с таким согласиться невозможно, - зачитал свое решение судья.

При этом судья отмечает, что прокурор превысил полномочия, когда самостоятельно определил подследственность за СУ ГУ Нацполиции Николаевщины, отмечая, что такие действия – произвол прокурора.

- Такое означает, что в этом случае следственный судья должен констатировать, что составление и предъявление подозрения в этом случае нельзя считать добросовестным, ведь оно была составлено ​​и предъявлено ​​ему некомпетентными лицами, то есть - по мотивам, честность и соответствие интересам досудебного расследования которых сомнительна. Итак, предъявленное ему подозрение нельзя считать обоснованным. При таком основания для избрания в отношении него меры пресечения является отсутствующими, из-за чего в удовлетворении этого ходатайства следует отказать, – добавил он.

В результате следственный судья Центрального районного суда Николаева Владимир Алейников не избрал меру пресечения подозреваемому в вымогательстве сотруднику правоохранительных органов.

Напомним, что в Николаеве суд отказался избирать меру пресечения задержанному на взятке начальнику Еланецкого отдела полиции из-за нарушения подследственности прокурором. Судья считает, что расследование в этом случае должно проводить недавно созданное Государственное бюро расследований.

Стоит отметить, что 1 августа в Николаеве зарегистрировали территориальное управление Государственного бюро расследований, однако начало самой работы ведомства запланировано на сентябрь. Соответственно, на данный момент этот орган досудебного расследования не функционирует должным образом.