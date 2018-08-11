В Крыму избили и ограбили бывшего премьер-министра АРК Франчука

Анатолий Франчук В Крыму в ночь с 9 на 10 августа неизвестные ворвались в дом бывшего премьер-министра Крыма Анатолия Франчука, избили и ограбили его.

Об этом сообщают Новости Крыма.

По словам экс-премьер-министра, злоумышленники связали и избили его, а также вскрыли три сейфа, похитив крупную сумму денег.

- Я лег спать около часа ночи, уснул. Примерно около двух часов ночи ворвались несколько человек. Сколько именно их было, я в темноте не видел. Но трое держали меня. Возможно, их было больше. Мне связали руки и ноги, один держал связанные руки, второй – ноги, а третий бил по голове, по ногам. Потом на тряпку налили какую-то жидкость, положили на лицо, видимо, чтобы я вырубился, — рассказал Франчук.

Также он отметил, что между собой грабители практически не разговаривали, единственную фразу, которую он услышал была «Нам тоже надо отдохнуть и нужны деньги».

После того, как мужчина пришел в себя, он по-прежнему был связан по рукам и ногам, а так как в доме он на момент происшествия находился один, его крики никто не слышал. Телефон грабители тоже выбросили. Только около 9:00 его обнаружил его водитель, который пришел на работу.

По словам Франчука, грабители вырезали окно, чтобы проникнуть в дом и вывернули все содержимое шкафов. Он уже обратился в больницу и в полицию с заявлением.

- Из сейфов украли примерно миллион рублей, 137 тысяч долларов и много золота, которое принадлежало умершей 5 лет назад жене, — отметил он.

Справка:

Анатолий Романович Франчук; 1935 года рождения, — бывший Премьер-министр Крыма в 1994—1996 и 1997—1998, народный депутат Украины в 1995—2006. Кандидат экономических наук. Академик Международной академии информатизации, Национальной академии наук Украины. Лауреат Государственной премии СССР. Заслуженный работник промышленности Автономной Республики Крым (2004).

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