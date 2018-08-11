В Николаеве патрульные оштрафовали «маршрутчиков», которые нарушали ПДД при посадке-высадке пассажиров

Сотрудники управления патрульной полиции Николаевской области оштрафовали двоих водителей маршрутных такси, которые нарушали ПДД и не доезжали до остановки, высаживая пассажиров за ее пределами.

Об этом идет речь в сообщении ведомства.

«Учитывая многочисленные жалобы горожан относительно постоянных нарушений водителями маршрутных транспортных средств в районе Центрального рынка, а именно по проспекту Центральном возле дома №24, патрульные провели отработку на данном участке. Местные жители жалуются, что водители маршруток, останавливаясь для посадки - высадки пассажиров, пренебрегают правилами дорожного движения, делая остановку ближе 10 метров от выезда с прилегающей территории или же непосредственно на выезде, исключая движение транспорта», – говорится в сообщении.

По результатам отработки на водителей-нарушителей были составлены соответствующие административные материалы.

«В ближайшее время отделом безопасности дорожного движения УПП в Николаевской области будет сделано обследование данного участка и даны рекомендации на благоустройство дорожного движения. Напоминаем, по всей территории Украины продолжается комплекс мероприятий под условным названием «Перевозчик», – добавили в ведомстве.

Напомним, ранее во время проверки маршрутных такси Николаева патрульные нашли множество нарушений.