Одесситка заявила, что на неё и ещё на шестерых девушек на улице напал мужчина: «Бил всех девушек подряд»

В Одессе в субботу, 11 августа, мужчина, находящийся в состоянии наркотического опьянения, избил семерых женщин.

Об этом сообщила Оксана Садыченко на своей странице в Facebook.

«Сегодня утром на пересечении улиц Ришельевская/ Малая Арнаутская я остановилась, чтобы посмотреть контакт в телефоне. Через мгновенье я почувствовала резкую боль в районе солнечного сплетения. Я согнулась в три погибели и только потом я поняла, что это был чей то удар!» - пишет девушка.

После того, как она присела и начала кричать, к ней подбежали люди. Через мгновение девушка услышала ещё один женский крик.

«Как оказалось позже, существо по имени Карапетян Размик Артакович в состоянии «под веществами» шло по Одессе и било всех девушек подряд! Шло оно, по видимому, долго, потому что ещё минимум шесть девушек пострадали! И это те кого я лично видела! И никто его не остановил! И я ещё хорошо отделалась, потому что где-то в ста метрах от меня он ударил девушку с локтя в лицо, она упала об бордюр и чуть не сломала себе руку! Теперь у неё гематомы под глазом и на кисти. Она была в солнечных очках и хорошо, что очки не разрезали ей лицо!» - возмутилась Садыченко.

По её словам, ещё одной девушке мужчина поломал нос и её увезли в больницу. Другую девушку, которая с молодым человеком шла по этой же улице и, услышав крики беременной девушки, обернулась, он ударил с локтя по лицу.

«У неё гематома на щеке! Ее парень погнался за ним и ещё несколько ребят догнали и скрутили его! Приехала полиция и мы все кто на такси, кто на машине, поехали писать заявление в полицию. Но самое страшное даже не это! По дороге это существо ударило в живот ту беременную девушку, на крики которой обернулись ребята! Со мной позже связались и сказали, что с ней все хорошо. Она в роддоме и лежит на сохранении» - уточнила девушка.

Ранее сообщалось, что в центре Киева мужчина напал на прохожего и ранил его саблей.