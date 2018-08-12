У них тоже есть свой Казимиров: в Ровно пьяный водитель без прав устроил ДТП и угрожал убить журналистку

В Ровно сын бывшего руководителя областной инспекции труда, экс-главы облорганизации пророссийской партии «Украинский выбор» и действующего главы облорганизации партии «За життя!» Михаила Бузинарского 11 августа совершил очередное ДТП. Андрей Бузинарский управлял автомобилем «Skoda» и врезался в «Dacia Logan», пассажирка которого получила травмы.

Об этом сообщает «Левый берег».

В июле этого года Андрей Бузинарский, который лишен права управлять автомобилями, уже совершал ДТП в Ровно. Тогда он скрылся с места происшествия. Полиция подтвердила, что водитель находился за рулем в состоянии наркотического опьянения. Суд отправил Бузинарского-младшего под домашний арест. Срок ареста истекал 11 августа в семь часов утра, и именно в это время он совершил новое ДТП. Драгер показал 2,14 промилле.

«Водитель снова улыбался в лицо патрульным и вел себя, как всегда вызывающе», - сообщает издание.

Начальник управления патрульной полиций Ровенской области Сергей Мерчук написал в фейсбуке о ДТП и процитировал, что сказал его виновник: «Мне пох... батя все порешает». На место ДТП прибыли полицейские и местные журналисты. При попытке пообщаться с виновником аварии продюсер телеканала «UA Ровно» Инна Билецкая услышала в свой адрес угрозы. Более того, мужчина, по словам Билецкой, бил ее руками и ногами. Бузинарский откровенно угрожал ее убить:

- Думаю, что тебе башку сегодня пробьют, и ты будешь до завтра как минимум труп ... У тебя дети есть? У них не будет мамы.

Журналистка сообщила, что после допроса полиция отпустила Андрея Бузинарского.

«Открыли дело по части 1 статьи 345-1 Уголовного кодекса Украины («Угроза жизни журналиста»). За такое можно даже, если хотеть, в тюрьму на три года посадить», - написала она.

По словам Билецкой, года два назад под домашним арестом в райцентре Здолбунов находился отец Андрея, и в это время журналистка встретила его в Ровно.

Напомним, что скандально известный николаевец Алексей Казимиров ранее неоднократно устраивал ДТП и водил без прав. В одном из случаев в салоне его машины нашли марихуану. Также он избежал наказания за то, что сбил насмерть молодую мать. 1 февраля 2011 года в Николаеве Алексей Казимиров, будучи за рулем «Merсedes», сбил 20-летнюю Юлию Каланчеву, после чего оставил ее умирать на дороге и уехал. У погибшей остался маленький ребенок.