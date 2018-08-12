Знаменитый велогонщик напал на киноактера и проститутку и попал в психбольницу

Бывший немецкий профессиональный велосипедист, победитель Тур де Франс-1997 Ян Ульрих был принудительно помещен в психбольницу.

Об этом сообщает «Левый берег» со ссылкой на Spiegel.

Один из лучших велогонщиков на стыке конца 90-х и начала 00-х годов в течение недели попал в два громких скандала. Сначала на Майорке он проник в дом соседа и напал на него, за что был арестован полицией за «насильственное вторжение и угрозы». Соседом оказался один из самых известных немецких актеров и режиссеров Тиль Швайгер.

Вернувшись в Германию, Ульрих под воздействием алкоголя и наркотических веществ совершил еще одно правонарушение – в гостинице во Франкфурте напал на девушку по вызову. В результате суд обвинил олимпийского чемпиона Сиднея-2000 в покушении на убийство и принудительно отправил Ульриха в психбольницу.

Напомним, что в Таджикистане члены ИГИЛ напали с ножами на колонну велосипедистов.