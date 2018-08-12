На Киевщине педофил сначала напился с женщиной, а потом попытался изнасиловать ее 8-летнюю дочь

В селе Дрозды на Белоцерковщине (Киевская область) 28-летняя мать двоих детей познакомилась с мужчиной, выпила с ним, а потом он попытался изнасиловать ее 8-летнюю дочку.

Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Киевской области.

Сообщается, что женщина с детьми пошла в магазин. Там она познакомилась с мужчиной, с которым решила выпить. Через некоторое время женщина отпустила с мужчиной своих двух детей, чтоб он провел их домой, а сама задержалась в магазине, чтоб купить сигарет. По пути домой женщина услышала крик своего сына, который звал на помощь из приусадебного участка. Мужчина успел убежать, а женщина позвонила в полицию и описала преступника.

Выяснилось, что педофил по пути домой предложил детям искупаться в водоеме и затащил их на кукурузное поле. Там он пытался изнасиловать девочку неестественным способом, а мальчику закрывал рот, чтоб он не кричал. Однако ребенок сумел вырваться и позвал на помощь.

Приехавшие на место происшествия сотрудники криминальной полиции уже через несколько часов нашли и задержали мужчину, который прятался все в том же кукурузном поле.

Девочке оказывают медицинскую и психологическую помощь. Стоит отметить, что в знак благодарности 8-летний ребенок нарисовал для полицейских картинку.

Насильник задержан в порядке статьи 208 УПК Украины и находится в изоляторе временного содержания.

Продолжается досудебное расследование уголовного производства, открытого по части 3 статьи153 Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

Напомним, что ночью 14 июня во дворе дома в районе пересечения улицы Соборная и проспекта Центрального от насилия пострадала 12-летняя девочка. Сообщалось, что ее изнасиловали двое парней из трех, которые были в компании. В полиции сообщили, что девочка сама попросилась в компанию трех парней, и они вместе распивали алкоголь. Двоим подозреваемым по 18 лет, третьему – 21 год.

Суд отправил под арест подозреваемых в этом изнасиловании.

Позже стало известно, что суд облегчил меру пресечения двум подозреваемым в изнасиловании 12-летней девочки до домашнего ареста, а третий – остается под стражей в следственном изоляторе.