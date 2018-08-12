В Николаеве в одном кафе случились сразу три драки

В Николаеве с вечера 11 августа по утро 12 августа в кафе по адресу проспект Богоявленский, 340 произошло три драки.

Об этом в группе «Contact Center при Миколаївській міській раді» сообщила местная жительница.

«В 19:10 была свидетелем жестокой драки посетителей кафе «Черниговское» по проспекту Богоявленскому, 340, справа от АТБ. Вызвали полицию. Кроме меня никто не согласился быть свидетелем. Пострадавшего забрала «скорая». Ночью в 22:55 опять вызвала полицию из-за шума и громкой музыки в этом кафе. Сегодня утром там же случились две драки. В 5 утра и в 7:00. Вызывали опять полицию. Посетители, которые дрались, были в невменяемом состоянии. Это то кафе, которое всю ночь шумело в июле, и я вызывала полицию и в начале июля писала заявление из-за громкой музыки до утра. Зачем городу такие заведения, где дерутся, торгуют наркотиками, пьют до невменяемости, потом гадят на детских площадках?» - написала она.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Николаева конфликт между компаниями закончился стрельбой.