В Китае казнят писателя, который убил четырех человек и описал преступление в книге

Известный китайский писатель Лю Юнбяо, который был арестован в августе прошлого года, признан виновным в жестоком убийстве четверых человек, совершенном 23 года назад, и приговорен к смертной казни.

Об этом сообщает сайт «News.ru».

Вместе с ним будет казнен его друг и сообщник: 65-летний юрист по фамилии Ван. 23 года тому назад в одной из гостиниц городского округа Хучжоу, провинция Чжэцзян, были найдены трупы четырех человек. Согласно материалам следствия, 29 ноября 1995 года писатель и его сообщник попытались ограбить одного из постояльцев отеля, в котором проживали. Хищение не удалось: в номере воры нашли часы, кольцо и около 10 юаней, что равноценно примерно двум долларам США.

Мало того: потерпевший застал злоумышленников на месте преступления и был забит насмерть. Чтобы замести следы, неудачливые грабители убили владельца хостела, его супругу и их 13-летнего внука. Лю признался на допросе: убийство было настолько жестоким, что он заслуживает «ста смертных казней». Он также рассказал, что этот опыт помог ему в написании множества романов.

Следствие зашло в тупик из-за отсутствия систем видеонаблюдения и неэффективной системы регистрации. Однако на месте преступления были обнаружены отпечатки пальцев преступников, а также описания свидетелей и образцы ДНК, которые спустя много лет дали возможность криминалистам, в распоряжении которых оказались новейшие методы, уличить и идентифицировать убийц.

Лю Юнбяо за это время стал известным писателем, членом Союза писателей Китая и главным редактором образовательного журнала для школьников. Он был арестован, сознался в преступлении и сообщил адрес сообщника – ныне юриста инвестиционной компании, с которым поддерживал отношения все эти годы.

- Я 20 лет жил в страхе, зная, что этот день когда-нибудь наступит, – приводит пресса слова, которые Лю адресовал своей жене.

В предисловии к своему роману 2010 года «Позорная тайна» Лю написал, что уже работает над продолжением истории о писательнице, которая совершила ряд ужасных убийств, но избежала наказания. Он так и не написал этот роман, однако заголовок для него уже был – «Хороший писатель, который убивал».

В интервью китайскому телеканалу CCTV уже после своего ареста писатель рассказал, что на создание некоторых романов его действительно вдохновили мысли об убийствах. Среди этих сюжетов была и история о кровавой резне в маленькой гостинице, одной из жертв которой был 13-летний внук хозяина.

Напомним, что ранее Букеровская премия назвала лучшую книгу за последние 50 лет.