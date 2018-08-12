В Венгрии разбился автобус с украинцами – 13 пострадавших, один в коме

В Венгрии разбился микроавтобус с украинцами, пострадали 13 человек.

Об этом сообщает Zoom со ссылкой на местную полицию.

Согласно сообщению, дорожно-транспортное происшествие произошло накануне около 14:45 на 51 километров главной магистрали № 2.

Что стало причиной возникновения аварии, пока не известно.

Микроавтобус съехал с дороги и перевернулся.

В результате ДТП были травмированы 13 граждан Украины.

По информации "Новостей Закарпатья", потерпевшие - жители Закарпатской области. На момент аварии они возвращались из Венгрии домой. В настоящее время 4 из них находятся в тяжелом состоянии.

В то же время, посольство Украины в Венгрии подтвердило информацию относительно аварии. По информации посольства, всем пострадавшим была оказана первая медицинская помощь, их госпитализировали с различными травмами. В частности, 8 граждан Украины получили тяжелые травмы, 5 - легкие. Погибших в результате аварии нет.

— 13 пострадавших в ДТП граждан Украины госпитализированы в больницы городов Будапешт, Вац и Балашшадярмат. Семи пострадавшим, которые получили легкие травмы, разрешено покинуть больницу. Остальные находятся в больницах, один в состоянии комы (угроза жизни остается). Возле него находится отец, - добавляется в сообщении.

Посольство Украины в Венгрии уверяет, что будет держать ситуацию на контроле. Сейчас дипломаты устанавливают связь с родными пострадавших и находятся в контакте с медучреждениями.

Напомним, фура и микроавтобус столкнулись на объездной дороге под Орлом в России в воскресенье, 8 июля. В результате ДТП два человека погибли, пять получили травмы.