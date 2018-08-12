Экс-таможенника, которого подозревают в краже 37 контейнеров груза на 154 миллиона, арестовал суд

Шевченковский районный суд Киева арестовал на два месяца с правом внесения залога в 30 миллионов гривен экс-сотрудника Одесской таможни Дениса Аминева.

Об этом сообщила пресс-секретарь Государственной фискальной службы Наталья Непряхина в Facebook.

Аминева подозревали в причастности к краже арестованных контейнеров с нерастаможенным грузом ориентировочной стоимостью в 154 миллиона гривен.

— Шевченковским районным судом города Киева вынесено решение о задержании на 60 суток Дениса Аминева с правом внесения залога в 30 миллиронов грн. Он бывший работник Одесской таможни, а его деятельность связывают с контрабандой, - отметила она.

Против Аминева открыто уголовное производство по факту присвоения арестованных товарно-материальных ценностей.

— Речь идет о контейнерах с нерастаможенным товаром ориентировочной стоимостью 154 миллиона гривен, которые в середине июня были арестованы как вещественные доказательства. В ходе следствия видеозаписями с камер наблюдения и показаниям свидетелей установлена ​​причастность Аминева к присвоению арестованного товара, который был вывезен грузовым транспортом под видом перемещения на другой состав, - поясняет она.

Непряхина подчеркнула, что никто из сотрудников Одесской таможни не задержан.

Напомним, на международном пункте пропуска «Чоп» по информации сотрудников Службы безопасности совместно с таможенниками пограничники не дали вывезти из Украины десять старинных монет.