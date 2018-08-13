В Нацполиции не хотят предоставлять дополнительную информацию о деле Шеремета – это может «навредить следствию»

В Национальной полиции заявили, что разглашение дополнительных сведений о расследовании по делу убийства журналиста Павла Шеремета может негативно повлиять на его результаты, ведь до сих пор не установлены причастные к преступлению.

Об этом говорится в ответе Национальной полиции Украины на запрос «Громадського».

В полиции добавили, что продолжают проводить следственные действия, допрашиваются свидетели и выполняются необходимые судебные экспертизы. Кроме того, правоохранители, как и раньше, проинформировали об отработке нескольких версий убийства Павла, среди которых:

- профессиональная деятельность в Украине и за рубежом; - дестабилизация ситуации в государстве; - конфликтные ситуации в личной жизни, семейные и интимные отношения; - ситуативные конфликты на бытовом уровне, коммерческого, финансового характера; - ошибка в объекте преступления.

20 июля медийные и правозащитные организации заявили, что требуют от Национальной полиции, Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры Украины публичного отчета о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета. Шеремет погиб 20 июля 2016 года в 7:45 утра в результате взрыва машины. Он ехал на утренний эфир своей программы.

Убийство журналиста Павла Шеремета, расследование которого чиновники публично называли «делом чести», до сих пор остается нераскрытым. С момента убийства следствие отказывалось от обнародования существенной информации о ходе расследования, для которого была создана спецгруппа с привлечением ФБР.

Несмотря на многочисленные экспертизы, допросы более 1000 человек, изъятие видео с камер наблюдения объемом более 150 терабайт, сейчас в деле об убийстве Шеремета нет ни одного официального подозреваемого. В МВД заявляют, что расследование дела затрудняет российское гражданство Шеремета.

10 мая 2017 года журналисты представили фильм-расследование об убийстве журналиста Павла Шеремета. В нем говорится о том, что сотрудник СБУ Игорь Устименко был у дома Шеремета в ночь перед убийством.

Соучредитель международного проекта расследования коррупции и организованной преступности OCCRP Дрю Салливан считает, что украинская власть сознательно не расследует убийство журналиста. Несмотря на требования журналистов, в день второй годовщины убийства Шеремета публичного отчета о ходе расследования правоохранители не предоставили.