Свидетели подтверждают алиби подозреваемого в нападении на Гандзюк, полиция могла арестовать «левого» человека, - журналист

Семейная пара из Львова подтверждает, что подозреваемый в нападении на управделами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк – Николай Новиков – в тот день вместе с ними отдыхал на море.

Об этом в своем блоге написал журналист Денис Казанский.

Он считает, что «с большой долей вероятности можно утверждать, что полиция действительно арестовала левого человека».

Задержанный Николай Новиков утверждает, что с 27 июля по 1 августа отдыхал на море и вообще отсутствовал в Херсоне. Следовательно, никак не мог участвовать в покушении на Гандзюк, которое случилось 31 июля. Показания Новикова подтверждает его сестра, но ее показания суд не учитывает, так как она родственница и заинтересованное лицо.

«А вот других свидетелей, семейную пару из Львова, которая отдыхала с Новиковым и его сестрой на море в день нападения на Гандзюк, полиция вообще проигнорировала и опрашивать не стала! Хотя о существовании этих свидетелей прекрасно известно. По какой причине это произошло – не ясно. Но все выглядит так, как будто полиция заинтересована в том, чтобы повесить преступление именно на Новикова».

«Знакомые сестры Новикова – Анна Антонишин и ее муж Сергей утверждают, что отдыхали с Новиковым в палаточном городке у моря, в селе Приморское. От Херсона до Приморского – около 90 километров. Дорога там не очень хорошая, это расстояние мы проехали на машине за полтора часа. На автобусе ехать еще дольше. Теоретически Новиков мог ездить в Херсон и участвовать в покушении, а потом вернуться обратно. Но у него на это ушло бы как минимум часа 4. А по словам свидетелей, 31 июля он никуда не отлучался».

«Выгораживать Николая Новикова этим людям нет смысла. Они общаются с его сестрой (свел трагический случай, несколько лет назад их дочери погибли в одной аварии), а с самим Новиковым мало знакомы. Львовяне не являются близкими друзьями Новикова, и не имеют никаких причин, чтобы лжесвидетельствовать и зарабатывать себе уголовную статью. В любом случае, их должны были опросить, они ключевые свидетели, но правоохранители сделали вид, что не знают о существовании этих людей», - написал Казанский.

Сестра Новикова считает, что на него хотят повесить дело Гандзюк, потому что он просто подходит на эту роль. Ранее Новиков уже был судим за квартирную кражу, привлекался за хулиганство. Это неблагополучный человек с криминальным прошлым, который постоянно находится в орбите внимания полиции.

Сама Катерина Гандзюк считает, что за нападением на нее могут стоять люди из херсонской полиции. Поэтому она попросила генпрокурора Юрия Луценко, который приходил к ней в больницу, чтобы он передал ее дело в СБУ. Луценко эту просьбу выполнил.

«Там в неофициальной беседе друзьям Кати также подтвердили, что дело Новикова шито белыми нитками. К сожалению, все выглядит так, как будто полиция не только не хочет расследовать нападение на Гандзюк, но и специально пытается подставить невиновного человека, чтобы следствие пошло по ложному следу. Поэтому журналистам пришлось выполнить некоторую работу за полицейских, найти свидетелей и записать их показания на видео».

«У Катерины Гандзюк давний конфликт с начальником управления защиты экономики в Херсонской области Артемом Антощуком. Гандзюк открыто обвиняла его в коррупции. В ответ Антощук подал в суд и потребовал опровержения обвинений, но суд не обязал Гандзюк опровергнуть сказанное. У херсонской полиции есть мотив не расследовать дело о покушении на Гандзюк. Хочется верить, что СБУ все же отнесется к делу более серьезно. Свидетели будут опрошены, истинные исполнители установлены, а вслед за ними установлены и заказчики этого нападения», - рассказал журналист.

Напомним, ранее Луценко заявил, что покушение на Гандзюк заказали представители правоохранительных и государственных органов.