За экс-замглавы «Укргаздобычи» Тамразова заплатили ₴3 миллиона залога и он вышел из СИЗО

Экс-первый заместитель председателя правления ПАО «Укргазвыдобування» Алексей Тамразов вышел из изолятора под залог.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на адвокатов подозреваемого.

«Внесли друзья. Он уже вышел», – уточнил адвокат Николай Ореховский.

По его словам, залог внесли 13 августа в полном определенном судом размере – 3 миллиона.

Теперь Тамразов должен носить электронный браслет и сдать загранпаспорта. На данный момент браслет на него еще не надели.

Адвокат рассказал, что апелляцию на решение уже готовят. Но пока суд огласил лишь короткое решение, без мотивировочной части.

Защитники настаивают, что Тамразова не имели права взять под стражу только кратким решением, в котором отсутствует аргументация суда. Поэтому первая апелляция будет касаться именно ареста, который, по мнению защиты, был незаконным.

После объявления 14 августа полного, мотивированного решения защита подаст еще одну апелляцию уже на него и доводы суда.

Напомним, 9 августа при попытке дать прокурору ГПУ взятку в $200 тысяч задержан экс-первый замглавы «Укргаздобычи», владелец издания «TheInsider».

Отметим, взятка от бывшего замглавы «Укргаздобычи» предназначалась экс-николаевскому прокурору Кулику, которого НАБУ подозревает в незаконном обогащении.

Алексей Тамразов был первым зампредседателем правления государственной компании «Укргаздобыча» с 2010-го по март 2014 года. Он считается бенефициаром «Западной нефтегазовой компании» (ЗНГК), которая формально зарегистрирована на его бизнес-партнера Сергея Чорного.

Тамразов также является владельцем ООО «Всеукраинская медиа группа», которому принадлежит интернет-издание «Инсайдер».