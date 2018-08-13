В Житомире задержали подозреваемого в убийстве 20-летней девушки – она «слила» информацию преступникам

В Житомире полицейские задержали подозреваемого в убийстве 20-летней девушки. По версии следствия, преступление совершено из-за того, что девушка рассказала о местонахождении мужчины преступникам.

Об этом в ходе брифинга рассказал начальник Главного управления Нацполиции в Житомирской области.

6 августа в полицию поступило сообщение об исчезновении 20-летней жительницы Житомира. 8 августа тело девушки было обнаружено в овраге среди строительного мусора на окраине села Бондарцы Житомирского района, а на следующий день день был задержан подозреваемый в убийстве.

По заключению экспертов, смерть девушки наступила в результате удушения. В рамках расследования умышленного убийства (ст. 115 УК) следователи, среди прочего, отрабатывали круг общения погибшей и ее знакомых. В результате удалось выйти на 31-летнего мужчину, который проживал то в Киеве, то в Житомире. Они были знакомы достаточно хорошо и 2 августа он пригласил девушку на встречу. По дороге между ними возник конфликт.

- Подозреваемый узнал, что девушка сообщила о его местонахождении нападающим, которые в июне ворвались в его съемное жилье в столице. Тогда мужчины на протяжении нескольких дней удерживали в гараже, требуя переоформления имущества, - рассказал во время брифинга Вячеслав Печененко. - В течение суток полицейские установили похитителей человека и задержали организатора преступления, который сейчас под стражей.

Также в течение суток следователи уголовной полиции ГУНП раскрыли и убийство девушки, совершенное из мести.

- Мужчина, угрожая пистолетом, пытался заставить девушку выпить в машине заранее приготовленную опасную смесь, однако она опиралась и до последнего боролась за жизнь, - сказал начальник полиции. - Так подозреваемый задушил ее.

Полицейские задержали его 9 августа на одной из улиц областного центра, когда он направлялся к жилью очередной сожительницы. У мужчины изъяли гранату РГД-5, пистолет и стоимостные прекурсоры.

Сейчас ему объявлено о подозрении в совершении умышленного убийства и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Мужчине грозит наказание в виде заключения на срок от 7 до 15 лет.

По информации полиции, он также причастен к незаконному изготовлению и распространению синтетических наркотиков.

Напомним, что ранее в Сумской области в двухэтажном доме произошел взрыв в результате разрыва боевой фугасной гранаты, никто из жильцов не пострадал. Военнослужащий таким образом хотел отомстить одному из жителей.