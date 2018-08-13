Суд оставил под стражей одессита, подозреваемого в убийстве жительницы Николаева на Аляудском спуске

Апелляционный суд Николаевской области отказал адвокатам в просьбе облегчить меру пресечения для Ивана Пигарева, подозреваемого в разбое женщины, в ходе которого жертву забили до смерти.

Соответствующее решение суд принял 10 августа, сообщает пресс-служба этого суда.

Адвокаты Пигарева Николай Олефир, который ранее возглавлял Ленинский райсуд Николаева, и Вадим Матвеев, просили суд применить к подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Защитники просили отменить постановление следственного судьи Ленинского райсуда, ссылаясь на то, что оно не соответствует полноте судебного разбирательства. Согласно их доводам, у подозреваемого Ивана Пигарева есть крепкие социальные связи.

Прокурор возражал против удовлетворения апелляционных жалоб адвокатов. Он утверждал, что решение суда об аресте подозреваемого законное, обосновано. Он просил суд оставить решение без изменений.

Также в суде озвучили имена и других подозреваемых в преступлении – это Елизавета Семерикова и Артур Вацман.

Иван Пигарев подозревается в том, что 1 августа около 02:00 на берегу реки Ингул в Николаеве вместе с Семериковой и Вацманом нанесли несколько ударов металлическим предметом по голове потерпевшей Щербань, чем вызвали многочисленные телесные повреждения. От полученных телесных повреждений потерпевшая умерла. В дальнейшем злоумышленники, завладели имуществом потерпевшей, а именно: золотыми украшениями, часами, мобильным телефоном и сбежали с места преступления.

Позже оперативники управления уголовного розыска в Одессе задержали трех подозреваемых в убийстве женщины на Аляудском спуске. Полицейские установили, что троица одесситов – два парня 22-х и 19-и лет, а также девушка 19-и лет, подыскивали потенциальных жертв на сайтах знакомств для того, чтобы потом во время встречи их ограбить. Позже всех троих подозреваемых суд взял под стражу на время следствия.

Отметим, что в полиции просили граждан распознать трех подозреваемых в убийстве женщины на Аляудком спуске, поскольку они могут быть причастны к другим подобным преступлениям.