На Николаевщине в колонии нашли узника, который незаконно сидел в тюрьме – его отпустили на свободу

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В одной из исправительных колоний в Николаевской области прокуратура нашла незаконно удерживаемого человека.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

«Установлено случай незаконного содержания заключенного в учреждении исполнения наказаний, в связи с чем его немедленно освободили», – говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас уже проверили все учреждения исполнения наказаний области. Во время проверок в указанных учреждениях, выявлены нарушения требований Законов Украины «О предварительном заключении», «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения», «Основы законодательства об охране здоровья» и ведомственных нормативно-правовых актов.

В ходе проверок восстановлены права 16 заключенных относительно надлежащего медицинского и материально-бытового обеспечения. На личном приеме прокуроров были 12 граждан.

С целью устранения выявленных в ходе комплексных проверок нарушений, а также причин, способствующих им, внесены семь документов реагирования, из которых два направлены руководству Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Украины.

Напомним, ранее прокуратура беспокоилась, что устаревшее здание Николаевского СИЗО может негативно отразиться на имидже Украины. Также перенос изолятора обосновывают «обеспечением конституционных прав» арестованных.

Тарас Леонтян

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