Полиция показала видео нападения на киевскую «ювелирку», где застрелили охранника – вероятно, что преступники иностранцы

В полиции считают, что нападение на ювелирный магазин в Киеве, в ходе которого застрелили охранника, было очень тщательно спланировано, а сами грабители – не украинцы.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, который также обнародовал видео с камер наблюдения во время нападения.

Как известно, 12 августа около 20:00 произошло вооруженное ограбление ювелирного магазина на улице Щербакивского. Разбойники забрали ювелирные украшения и застрелили охранника. Позже нашли сожженный автомобиль, на котором скрывались с места преступления злоумышленники.

«Нападавшие вели себя дерзко и, к сожалению, в результате этого нападения погиб охранник. Проанализировав всю собранную информацию, можем говорить о том, что разбойники четко спланировали разбой на магазин: они выбрали удобное время, когда в городе не будет пробок, просчитали пути отхода и место отстоя машины. Даже тот факт, что они сожгли автомобиль, который использовали при нападении, говорит о том, что они пытались уничтожить вещественные доказательства: именно в салоне обнаружили оружие, которое они, вероятно, использовали во время разбоя», – сообщил временно исполняющий обязанности начальника ГУ НП в Киеве Виктор Нечитайло на основании первых следственных действий.

При этом Нечитайло отметил, что нападавшие - не украинцы: между собой они общались на иностранном языке, а к охраннику и продавцу один из них обращался на русском.

Также их поведение дает основания полагать, что они предварительно делали разведку места совершения преступления и места уничтожения автомобиля, ведь когда двигались по территории гаражного кооператива, прикрывали лицо, чтобы их не зафиксировали камеры видеонаблюдения.

«По словам свидетелей, на совершение преступления у них ушло несколько минут. При этом они хорошо ориентировались в магазине: об этом свидетельствует то, что забрали нападавшие в основном ювелирные украшения с драгоценными камнями. Окончательная сумма нанесенного ущерба будет установлена ​​после проведения инвентаризации», – отметил Виктор Нечитайло.

Напомним, что 14 мая, в Херсоне банда совершила разбойное нападение на ювелирный магазин с применением автоматического оружия. Налетчиков подозревают еще в 17 разбоях по восьми областям. В полиции также опубликовали ориентировки с фото и именами предполагаемых нападавших – двое из них жители Первомайска Николаевской области и трое живут в Херсоне. После суд заочно арестовал первомайских и херсонских налетчиков на «ювелирки», а также их имущество и собственность родственников.

Как сообщалось ранее, в южных регионах Украины участились случаи подобных нападений на ювелирные магазины. Злоумышленники в бронежилетах, касках, с автоматическим оружием совершают дерзкие налеты на ювелирные магазины и скрываются на черном «BMW Х5». При этом в некоторых сообщениях отмечается, что нападавшие имеют на черной униформе распознавательные знаки Нацполиции.

8 сентября 2017 года в Николаеве воры «обнесли» ювелирный магазин в ТЦ «Таврия», похитив сейфы с украшениями. Как оказалось, похитителям удалось вынести три сейфа с пятью килограммами золотых изделий на сумму более трех миллионов гривен в то время пока охрана спала. Также 23 сентября группа вооруженных автоматами мужчин ворвалась в ювелирный магазин в херсонском торговом центре. Грабители забрали ювелирные украшения и скрылись на черном «BMW Х5».

После очередного нападения, владельцы ювелирных магазинов обратились к главе Николаевской облгосадминистрации Алексею Савченко с просьбой повлиять на активность работы полиции для поимки банды, которая систематически нападает на заведения по продаже драгоценностей. В своем обращении представители ювелирного бизнеса посетовали, что организованная группа налетчиков безнаказанно совершает нападения с автоматическим оружием и это угрожает жизни не только сотрудникам магазинов, но и посетителям и другим гражданам. При этом представители ювелирных магазинов в обращении высказали непонимание, каким образом полиция упустила налетчиков во время последнего нападения в Николаеве 4 декабря, когда полиция была оперативно уведомлена о действиях преступников, а план «Перехват» не дал никаких результатов.

Ранее было опубликовано видео попытки ограбления одного из магазинов, специализирующихся на продаже драгоценностей.