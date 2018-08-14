На Кировоградщине женщина зарезала свою соседку, а затем подожгла дом

В Новгородке Кировоградской области женщина сначала убила 71-летнюю пенсионерку, а потом подожгла дом.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Кировоградской области.

Сообщение о происшествии поступило в Новгородковское отделение полиции. В собственном доме обнаружили тело 71-летней пенсионерки с признаками насильственной смерти.

«В результате проведенных мероприятий сотрудниками группы реагирования патрульной полиции Новгородковского отделения была установлена ​​личность подозреваемой. Ею оказалась 36-летняя местная жительница, ранее судимая за совершение тяжкого преступления», – говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, женщина нанесла потерпевшей ножевые ранения, а затем подожгла дом. С места происшествия «след» подозреваемой также приняла служебная овчарка, которая так же привела кинолога к подозреваемой. Полицейские задержали женщину в порядке статьи 208 УПК Украины.

Женщине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 Уголовного Кодекса Украины - умышленное убийство. За такое преступление предусмотрено наказание - лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, что на Николаевщине мужчина в пьяной ссоре убил сожительницу и спрятал тело в сточной яме.