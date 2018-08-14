Совет судей вступился за судью, который закрыл дело Кернеса

Совет судей принял резолюцию о недопустимости привлечения судьи к уголовной ответственности за принятие судебного решения.

Документ совет принял на внеочередном заседании 13 августа, сообщает Укринформ.

«Совет судей решил: подчеркнуть недопустимость публичных высказываний должностных лиц органов государственной власти и правоохранительных органов о необходимости привлечения судьи к уголовной ответственности за принятое решение до предоставления правовой оценки судебному решению апелляционной инстанции, а действиям судьи - Высшим советом правосудия», - заявил председатель Совета судей Олег Ткачук.

Также в резолюции подчеркнули, что несогласие с судебным решением является основанием для его обжалования в процессуальном порядке в апелляционной или кассационной инстанции.

По словам Ткачука, Совет созвал внеочередное заседание, так как в учреждение поступили многочисленные обращения от судей и адвокатов о посягательстве на независимость судебной ветви власти.

Как известно, Киевский районный суд Полтавы закрыл уголовное производство против мэра Харькова Геннадия Кернеса, которого вместе с двумя охранниками обвиняли в избиении евромайдановцев.

По мнению суда, прокуроры фактически самоустранились от доказательства вины, в результате чего дело рассматривалось уже четвертый год подряд. Семь последних заседаний, на которых должны были состояться дебаты, прокуроры вообще пропустили без уважительных причин. Суд расценил это как отказ от обвинения и постановил закрыть дело.

После чего в ГПУ заявили, что прокуратура Полтавской области открыла производство о незаконности решения о закрытии «дела Геннадия Кернеса». Также в ведомстве добавили, что Генпрокуратура уже не может расследовать это производство – такая функция есть у нового Государственного бюро расследований. Однако, ГБР еще не работает, поэтому правоохранители решают, кто будет заниматься делом.