В Николаеве компания людей заступилась за пьяного мужчину, которого пытались обокрасть: одного из защитников ранили ножом

Вечером в понедельник, 13 августа, на пересечении улиц Володарского и 9-й Военной компания молодых людей вступилась за выпившего мужчину, которого пытались обокрасть. Злоумышленник ударил одного из защитников ножом в плечо, судя по всему, задев артерию.

Об этом сообщает интернет-издание «Новости-Н».

«Возле небольшого продовольственного магазинчика на углу Володарского и 9-й Военной отдыхала компания молодежи. В какой-то момент один из молодых людей заметил, как у уснувшего за соседним столиком мужчины, неизвестный пытается снять золотую цепочку. Молодежь попыталась вступиться за спящего — дескать, негоже обкрадывать пьяного. Однако, злоумышленник оказался не один — с ним было еще двое. В результате возникшего конфликта, один из этой троицы достал нож и ударил им мужчину, который только подошел к месту инцидента и также пытался вступиться за обворованного пьянчугу», - сообщает издание.

По информации «Новостей-Н», удар ножом пришелся мужчине в руку, однако, судя по всему, задел плечевую артерию — кровь из раны брызнула буквально фонтаном. До приезда «скорой помощи» пострадавшему оказывали помощь на месте кто как мог. Прибывшая «скорая» экстренно увезла пострадавшего в больницу. Судя по кровавым лужам на земле и пропитанной кровью одежде он потерял более двух литров крови, поэтому речь идет о спасении его жизни.

На место происшествия прибыло несколько экипажей патрульной полиции. Полицейские выяснили приметы нападавших и приступили к их поиску.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что год назад в центре Николаева произошла перестрелка. Тогда два человека с ранениями оказались в больнице.