Пострадавший в вечерней поножовщине в Николаеве остается в тяжелом состоянии – полиция продолжает искать преступников

Пострадавший от удара ножом Пострадавший в результате вечерней поножовщины вечером 13 августа сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. Нападавших продолжают искать.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Как известно, веером 13 августа возле магазина в районе пересечении улиц 2-я Экипажной (Володарского) и 9-й Военной компания молодых людей вступилась за пьяного мужчину, у которого неизвестные пытались снять золотую цепочку.

Злоумышленник ударил одного из защитников ножом в плечо и задел при этом артерию.

В полиции отметили, что состояние пострадавшего остается стабильно тяжелым. Данное нападение по факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение»). Санкция этой статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.

На данный момент полиция продолжает расследование и разыскивает преступников, которые нанесли мужчине тяжкие ранения.

Также в дальнейшем возможное внесение в ЕРДР факта о грабеже злоумышленниками пьяного мужчины, за которого и вступились прохожие, но он после сильного алкогольного опьянения не смог предоставить каких-либо показаний.

Под лавочкой жертва грабежа продолжала спать, несмотря на поножовщину вокруг него

Напомним, что ранее сообщалось о том, что год назад в центре Николаева произошла перестрелка. Тогда два человека с ранениями оказались в больнице.