«Ребенок весил всего семь килограммов»: в Кировоградской области родители морили голодом 4-летнего сына

Служба по делам детей Новоукраинского городского совета забрала из многодетной семьи мальчика, который в четыре года весил всего семь килограммов.

Об этом пишет «Кировоградская правда».

9 августа педиатр и патронажная медсестра осматривали в этой семье десятимесячную девочку и увидели изможденного четырехлетнего мальчика. Они хотели забрать его в больницу, но родители категорически отказались.

- Мы сразу поехали к семье, но в дом нас не пустили. Пришлось обратиться в полицию и прокуратуру. Правоохранители в свою очередь обратились в суд за санкцией, - рассказал начальник службы по делам детей Александр Спринсян.

Семья, в которой воспитываются еще три девочки 2008, 2012 и 2017 года, раньше не стояла на учете и сигналов о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей не поступало. Другие дети находятся в визуально удовлетворительном состоянии.

Полиция Новоукраинки открыла уголовное производство по ст.166 Уголовного кодекса - злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком. Решается вопрос о лишении родительских прав.

Сколько ребенок голодал, врачи пока сказать не могут. Сейчас его жизни угрозы нет.

Напомним, 13 июня в Кривом Роге полиция задержала семейную пару, которая снимала порно с 4-летней дочерью. Позже стало известно, что семейная пара, которая снимала порно с четырехлетней дочерью, оказались братом и сестрой.