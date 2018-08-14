В Днепре на детской площадке пьяный мужчина на глазах у детей жестоко убил котенка

В Днепре на детской площадке по улице 20-летия Победы, 49, пьяный мужчина убил котенка.

Об этом сообщает «Информатор».

В патрульной полиции рассказали, что на детской площадке мужчина убил котенка. Очевидцы указали на мужчину, который сидел в машине. Во время общения с патрульными он безо всякой жалости признал факт убийства котенка. Мертвого котенка дети отнесли в сторону, чтобы другие не паниковали и не видели возможного продолжения насилия над трупом животного.

Выяснили, что у мужчины дома живут 16 котов. Перед убийством животного он пил самогон. На место вызвали следственно-оперативную группу Самарского отделения полиции.

С 2017 года в Украине вступил в силу закон № 2120-VIII об усилении ответственности за жестокое обращение с животными. За подобные действия мужчину могут наказать арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет.

Напомним, ранее в Одессе суд арестовал живодера, который брал у волонтеров спасенных котят и убивал их на глазах у пасынка.