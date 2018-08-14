Рядом с заправкой в Николаеве мужчина обнаружил две гранаты и восемь патронов

Во вторник, 14 августа, в Николаеве мужчин в районе пересечения улиц Космонавтов и Херсонское шоссе обнаружил два предмета, похожие на гранаты, и восемь патронов различного калибра.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

Информация о находке поступила в Ингульский отдел полиции в 10:05. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа, взрывотехники и спасатели.

«По предварительному заключению специалистов находкой оказались две гранаты РГД-5, четыре патрона калибра 5,45 мм, два - 7,62 мм и два - 9 мм. Изъятое направлено на исследование в Николаевский НИЭКЦ МВД Украины», – говорится в сообщении.

Следственным отделением Ингульского отдела полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»), санкция которой предусмотривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

«Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления, и обстоятельства, при которых опасные предметы появился вблизи автозаправочной станции», – сообщили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что ночью в микрорайоне Большая Корениха местные жители услышали выстрели и вызвали полицию. Прибывшие правоохранители обнаружили автомат с глушителем, пару гильз и рожок с патронами.