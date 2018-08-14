В Николаеве между местным жителем и патрульными возник конфликт – в полиции говорят, что к ним применили газовый баллончик

Фото - иллюстрация В Николаеве вечером в воскресенье, 12 августа, произошел конфликт между местным жителем и сотрудниками патрульной полиции, в результате чего был применен газовый баллончик.

Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» сообщил участник конфликта.

По его словам, около 17:25 сотрудники патрульной полиции, приехавшие на вызов соседки мужчины, «ворвались в его квартиру и избили». Далее, как рассказал мужчина, его отвезли в Заводский отдел полиции для оформления админпротокола по статье 173 КУоАП («Мелкое хулиганство»). Он утверждает, что из газового баллончика Терен 4М брызгали сами полицейские.

В пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области «Преступности.НЕТ» пояснили, что патрульные выехали на вызов женщины, по словам которой, мужчина пытался сорвать камеры видеонаблюдения, установленные ОСББ. По приезду полицейских мужчина дверь не открывал, после чего патрульные взяли заявление-пояснения женщины и уехали в Заводский райотдел. Далее они вернулись на место вызова, чтобы взять пояснения других соседей. В то же время, когда патрульные стояли на лестничной площадке, мужчина открыл дверь и применил газовый баллончик к патрульным. В свою очередь, соседи этого мужчины не давали ему зайти обратно в квартиру. После того, как приехал второй наряд патрульных, на мужчину надели наручники и увезли в райотдел.

По словам полицейских, в связи с тем, что задержанный распылил большое количество газа на лестничной площадке, то он, вероятно, почувствовал на себе действие спецсредства. Как сообщили в полиции, патрульные применили к мужчине физическую силу только в момент задержания, и надели на него наручники.

Напомним, что ранее директор торгового лицея Николаева заявил, что его избил участковый - полиция предоставила видеоопровержение.