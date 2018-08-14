В Николаеве суд снова не смог избрать меру пресечения начальнику Еланецкого отделения полиции – один из адвокатов в отпуске

Во вторник, 14 августа, Апелляционный суд Николаевской области снова перенес заседание по избранию меры пресечения подозреваемому в вымогательстве взятки начальнику Еланецкого отделения полиции Николаю Стремилову.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, 31 июля начальника Еланецкого отделения полиции Николая Стремилова задержали за то, что он систематически вымогал неправомерную выгоду от местного фермера за невмешательство в его деятельность. Позже Центральный районный суд отказался избирать меру пресечения задержанному из-за нарушения подсудности прокурором. Судья считает, что расследование в этом случае должно проводить недавно созданное Государственное бюро расследований. 10 августа Апеляяционный суд Николаевской области не смог ему избрать меру пресечения из-за неявки адвокатов подозреваемого.

В ходе судебного заседания стало известно, что присутствует только один адвокат подозреваемого. При этом второй защитник передал указ в котором говорится, что на данный момент он находится в отпуске и не может присутствовать на заседании, поскольку находится за пределами Украины. В связи с этим он просил суд перенести заседание на другую дату.

Все стороны процесса, в том числе и сам подозреваемый, согласились с тем, что можно продолжать рассмотрение ходатайства прокуратуры в присутствии только одного защитника. В свою очередь, коллегия судей в составе Натальи Чебановой-Губаревой, Николая Миняйло и Ивана Ливинского приняла решения удовлетворить ходатайство адвоката подозреваемого и перенести заседание на другую дату.

Напомним, что 8 августа, оперативники управления внутренней безопасности по Николаевской области задержали заместителя начальника отделения полиции Николаевского района по общественной безопасности Юрия Ковалюка при получении взятки. При этом судья Центрального райсуда отказался избирать ему меру пресечения, обосновывая это нарушением подследственности, которое должно быть за Госбюро расследований, и необоснованным подозрением.