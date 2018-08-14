В Нацполиции сообщили, что новых подозреваемых в деле Гандзюк нет

Правоохранители продолжают работу по расследованию нападения на сотрудницу городского совета Херсона, активистку Екатерину Гандзюк, однако новых подозреваемых пока нет.

Об этом сообщил в Facebook первый замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

«Сотрудники департамента стратегических расследований совместно с сотрудниками других подразделений криминальной полиции, а также следователи Национальной полиции Украины продолжают работу по установлению всех возможных свидетелей нападения на Екатерину Гандзюк, которое произошло 31 августа в Херсоне, а также по установлению заказчиков и других соучастников преступления», – написал Аброськин.

По его словам, собранные доказательные материалы позволили установить и задержать 40-летнего неоднократно судимого местного жителя, который обоснованно подозревается именно в нападении на потерпевшую, судом ему избрана мера пресечения – содержание под стражей.

«Назначено большое количество необходимых экспертиз, а также продолжаются многочисленные следственные действия, в том числе по проверке показаний подозреваемого. Все необходимые следственные действия выполняются, поэтому я бы не советовал каким-либо заинтересованным лицам давать советы полицейским, когда и кого, в какой последовательности допрашивать, или давать оценку действиям следователей, расследующих дело. Давайте каждый будет заниматься своей работой. С момента нашего обращения к общественности с просьбой помочь в установлении лица, обоснованно подозревающегося в причастности к преступлению по имеющемуся фотоизображению, к нам не обратился ни один человек! Еще раз обращаюсь к нашим гражданам с просьбой обращаться в полицию, если известна какая-либо информация, которая может быть полезна следствию», – добавил Аброськин.

Он дал телефоны, по которым можно обращаться:

- 050-418-42,34 (дежурная часть департамента уголовного розыска)

- 044 299-00-39, 050-41-84-234 (департамент стратегических разработок).

Напомним, утром 31 июля Гандзюк возле подъезда ее дома облили серной кислотой. Женщина получила серьезные ожоги и была на самолете санитарной авиации доставлена в Киев. Позже Гандзюк прокомментировала нападение

Сразу после нападения полиция Херсонской области открыло производство ч.4 ст.296 Уголовного кодекса - хулиганство. После получения диагноза от медиков квалификацию дела изменили на ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса - умышленное тяжкое телесное повреждение. После того как стало известно вещество, которым облили Гандзюк, квалификацию поменяли второй раз - на покушение об убийстве (ст.15, п.4 ч.2 ст.115 УК).

6 августа суд арестовал подозреваемого в нападении на советницу мэра Херсона Гандзюк – он уверяет, что у него есть алиби.

Также полиция разыскивает еще одного мужчину, причастного к покушению на советницу мэра Херсона

Отметим, что ранее Луценко заявил, что покушение на Гандзюк заказали представители правоохранительных и государственных органов.