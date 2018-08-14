Во время обысков в камере «торнадовцев» в Лукьяновском СИЗО нашли биты, ножи, алкоголь и флаг со свастикой

В Лукьяновском СИЗО в камере экс-бойцов расформированной спецроты «Торнадо» нашли ножи, биты, бутылки с алкоголем и флаг со свастикой.

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в Twitter.

Она опубликовала фотографии, сделанные после обыска в камерах. На них можно увидеть около семи бит, несколько ножей, более 20 бутылок алкоголя, различные инструменты, а также флаг с нацистской символикой.

Напомним, бунт в Лукьяновском СИЗО подняли бойцы добровольческой роты «Торнадо«. По словам заключенных, их пытались развести по разным изоляторам.

Позже в ГПУ сообщили, что бунт поднялся из-за обысков, которые устроили в изоляторе сотрудники военной прокуратуры и СБУ. В камере бойцов нашли самодельные взрывные пакеты, сделанные из стирального порошка и спичек, холодное оружие, топливо, мангал и даже ноутбук.

Отметим, что возле Лукьяновского СИЗО произошла потасовка с участием спикера замглавы Минюста.