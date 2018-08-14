В Запорожской области таможенники изъяли крупную партию янтаря

В Запорожской области таможенники изъяли крупную партии янтаря, весом 500 килограммов, которую пытались вывезти заграницу.

Об этом сообщает Глава Государственной фискальной службы Украины Мирослав Продан на своей странице в Facebook.

«Янтарь пытались провезти через границу в мешках с топливными гранулами. Таможенники обратили внимание на нетипичные схемы поставки товара. Согласно предоставленным документам, товар перемещали в Клайпеду (Литва). А вывезти в Польшу его планировали через пункт пропуска «Ягодин-Дорохуск», - написал он.

Напомним, что ранее на Житомирщине полиция с погоней задержала грузовик с рекордной партией контрабанды янтаря.