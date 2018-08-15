Суд добавил 4 года тюрьмы уголовнику, который пригласил возлюбленную для примирения на побережье Коблево и убил ее

Суд добавил еще четыре года лишения свободы к десятилетнему тюремному сроку для мужчины, который пригласил женщину помириться на побережье Коблево, а в итоге убил ее.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

«Для отдыха они выбрали одну из баз, где ранее работал мужчина. Ночью они уединились в месте для обслуживающего персонала и за рюмкой спиртного начали вспоминать прошлые конфликты. Не обошлось и без нареканий в адрес женщины на ее флирт с другими мужчинами. Алкоголь, ревность и ответы женщины раздражали злоумышленника, и разговор перерос в скандал с дракой. Мужчина избил возлюбленную, а потом задушил. Когда он выходил из базы, охранник заметил преступника, руки которого были в крови, и сразу вызвал полицию. После этого на заднем дворе нашли тело убитой», – сообщали в полиции об этом убийстве в августе прошлого года.

Приговором Веселиновского районного суда Николаевской области 42-летнего обвиняемого приговорили к 10 годам лишения свободы. Но прокуратура не согласилась с эти приговором и подала на него апелляционную жалобу.

Коллегия судей апелляционного суда Николаевской области признала обоснованными доводы прокурора о мягкости назначенного наказания, назначение его судом первой инстанции без учета обстоятельств уголовного преступления его последствий, не учет общественной опасности совершенного преступления.

Также коллегия судей апелляционного суда учла, что обвиняемый ранее судим за совершение умышленного убийства и был освобожден от отбывания наказания условно - досрочно.

В итоге приговором апелляционного суда Николаевской области, вступившим в законную силу, обвиняемому назначено более строгое наказание в виде 14 лет лишения свободы.

Напомним, в квартире дома по проспекту Центральному 25 июля обнаружили труп женщины в ванной. Вещи в квартире были разбросаны, порядок в доме нарушен, а также исчезли некоторые личные вещи убитой. Полиция приступила к розыску сожителя женщины, который подозревался в причастности к убийству. Позже полиция задержала подозреваемого - он винил во всем алкоголь и ревность.