Нелегал, который на Николаевщине назвался полицейским и ограбил мужчину, оказался уже судим – ему светит еще срок до 6 лет и депортация

Иностранца отдали под суд за грабеж жителя Николаевщины, а также нашли еще одну судимость – в случае признания его вины, ему светит до 6 лет лишения свободы в украинской тюрьме, а после отбывания срока его депортируют на родину.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Как известно, нападения на прохожего произошло в Доманевском районе 14 июня. По словам потерпевшего, он возвращался домой по автодороге и разговаривал по телефону . Возле него остановился «Volkswagen», с пассажирского места вышел неизвестный и, представившись сотрудником полиции, предложил пешеходу проехать в отделение полиции.

Мужчина попросил предъявить удостоверение, но взамен получил удар в лицо от псевдополицейского, и упал на землю. Злоумышленник схватил мобильный телефон и, поискав в карманах потерпевшего, прихватил с собой 1200 гривен и дезодорант. После этого нападавший сел в машину и уехал в неизвестном направлении. Пострадавший после того как пришел в себя, сразу обратился за помощью к полицейским и предоставил детальное описание автомобиля, на котором передвигался преступник. Далее полицейские задержали 27-летнего гражданина Молдовы.

«В то же время оказалось, что у правонарушителя это не первые проблемы с законом - в декабре 2017 года он был приговорен Арбузинским районным судом Николаевской области к штрафу за преступление, предусмотренное ч.1 ст. 309 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта)», – сообщили в прокуратуре.

Также, поскольку обвиняемый в Украине находится без надлежащих правовых оснований, то после отбытия наказания будет решен вопрос о его депортации.

Обвинительный акт направлен в суд. За совершенное обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет.

Напомним, в Коблево полиция снова выявила иностранцев, которые нарушили правила пребывания в Украине.