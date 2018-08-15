В Николаеве двое мужчин избили пассажирку и водителя «Daewoo», который сбил пешехода

Во вторник, 14 августа, в Николаеве в районе пересечения проспекта Центрального и улицы Рюмина двое мужчин избили водителя автомобиля «Daewoo» и его супругу, которые перед этим сбили женщину-пешехода.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в отделе коммуникации ГУНП в Николаевской области.

Напомним, «Daewoo Lanos» ехал по проспекту Центральному со стороны улицы Пушкинская в сторону улицы Водопроводной. Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора на улице Рюмина. В результате столкновения женщину с травмами неизвестной степени тяжести госпитализировали.

Очевидцами произошедшего ДТП стали двое мужчин. Они подбежали к автомобилю, силой достали из него 65-летнего водителя и нанесли ему несколько ударов. После чего достали его 64-летнюю супругу, и также нанесли несколько ударов. После чего разбили одно из стекол в автомобиле, и зеркало бокового вида.

Прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции мужчин объяснили свой поступок тем, что хотели задержать водителя «Daewoo», который якобы собирался покинуть место происшествия.

Патрульные опросили мужчин, установили их личности и отпустили.

Водитель «Daewoo» уже обратился в Заводский отдел полиции с заявлением о преступлении против него. По его обращению уже открыто уголовное производство по ч.1. ст. 125 («Умышленное легкое телесное повреждение»). Сегодня с заявлением в полицию обратится и его супруга. Их направят в Бюро СМЭ, чтобы зафиксировать побои.

Напомним, ранее во Львове участник ДТП ранил ножом в живот патрульную – полиции пришлось стрелять.