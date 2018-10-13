На Донбассе СБУ задержала местного общественника, который ранее воевал за боевиков «ДНР»

В СБУ заявили о задержании в Донецкой области боевика террористической организации ДНР, который принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СБУ, задержанный был руководителем одной из общественных организаций города Дружковка. В мае 2014 года, по информации спецслужбы, мужчина присоединился к незаконным вооруженным формированиям.

Он принимал активное участие в боевых действиях против сил АТО. В частности, организовывал «несение службы» на незаконных блокпостах боевиков, которые располагались в Дружковке. Также он обеспечивал вооруженную охрану на «избирательных участках» во время псевдовыборов на временно оккупированной территории Донбасса, рассказали в СБУ.

После освобождения Дружковки злоумышленник длительное время скрывался от украинских правоохранителей. Сотрудники СБУ задержали мужчину в одном из населенных пунктов Донецкой области по месту жительства его родственников.

Ему объявлено о подозрении в совершении преступления ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической организации) УК и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, СБУ в ходе спецоперации вывезла из оккупированных территорий «министра ДНР».