У боевиков в Донецке засветилась современная российская станция спутниковой связи

В оккупированном Донецке в 2014 году боевики использовали современную российскую станцию спутниковой связи Р-441-ОВ «Ливень».

Об этом пишут волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm.

Отмечается, что эта станция была принята на вооружение российским Минобороны в 2007 году и в Украину не поставлялась.

Фотографию станции Р-441-ОВ «Ливень» в Донецке опубликовал в своем фотоальбоме 7 декабря 2014 года российский военный 34-й отдельной мотострелковой бригады горной (в/ч 01485, ППД — станица Сторожевая-2, Карачаево-Черкесия, РФ) Виталий Синявский.

Волонтерам удалось выяснить, что снимок был сделан возле здания по адресу г. Донецк, переулок Покрышева, 23.

Также российский военный сфотографировался неподалеку, на территории военизированной горно-спасательной части по улице Николенко, 7.

Отмечается, что на территории этой части фиксировалось присутствие не менее 4 подразделений ВС РФ: 18-й ОМСБр (1, 2), 66-й бригады связи, 33-й ОМСБр и 34-й ОМСБр горной. Есть все основания предполагать, что там расположен штаб российских оккупационных войск. Наличие станции спутниковой связи подтверждает это предположение, пишут волонтеры.