«О системном противодействии говорить вообще не приходится»: Экс-прокурор показал, что в Украине любой может купить наркотики

Сергей Жолонко Экс-прокурор Кировоградской области Сергей Жолонко продемонстрировал, что сейчас любой может свободно купить наркотики, а о системном противодействии наркоторговле со стороны правоохранительных органов говорить вообще не приходится.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Как это работает!? Работает так: вы, например, гуляете в районе Казачьего острова (город Кропивницкий, - ПН), потом подходите к школе (в данном случае ЗОШ І-ІІІ ступеней № 4), далее обращаете внимание на характерные надписи на заборе «Закладки…есть все», затем набираете указанный адрес в месседжере Telegram. Остается воспользоваться системой банковского платежа и ожидать фото с местом закладки в центре города. В данном случае заказан «микс», другими словами, «синтетика» – особо опасное многокомпонентное химическое вещество. Я сегодня наркотики заказал, но не покупал. Развлекаюсь», – написал Жолонко, добавив при этом, что таким образом он «демонстрирует реальную картину для горожан и полиции».

«Бесполезные заявления о преступлении писать не хочу. Не хочу в очередной раз расстраиваться от бездействия полиции и просить, чтобы в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством меня хотя бы допросили об этих обстоятельствах и зафиксировали переписку с наркодиллерами. О системном противодействии наркоторговле говорить вообще не приходится», – отметил экс-прокурор Кировоградской области.

Напомним, ранее Жолонко не единожды обращал внимание на огромное количество рекламы наркотиков в Николаеве.