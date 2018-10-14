Прокуратура не увидела преступления в переводе почти ₴70 миллионов с «Николаевского бронетанкового завода» в «лопнувший» банк и закрыла дело

Военная прокуратура Центрального региона не установила неправомерность действий должностных лиц «Николаевского бронетанкового завода» при размещении депозитных вкладов в банке, который впоследствии обанкротился.

Об этом ЭП сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Как известно, в 2015 году сообщалось, что бывший исполняющий обязанности директора «Николаевского бронетанкового завода» Александр Швец перечислил более 67 миллионов гривен из средств предприятия на профсоюзный счет и счет в «лопнувшем» банке «Киевская Русь» без права их досрочного снятия. Еще около 2,6 миллиона гривен завода он направил своей личной фирме.

В военной прокуратуре подтвердили, что действительно проводили досудебное расследование в уголовном производстве № 42014110340000108. При этом в суд по этому делу направили обвинительный акт в отношении начальника отдела «Николаевского бронетанкового завода».

«В ходе расследования в указанном деле также исследовался факт злоупотребления служебным положением должностными лицами завода при размещении депозитных вкладов в коммерческом банке», - говорится в сообщении.

«Информируем, что досудебное расследование проведено всесторонне, полно и объективно. По его результатам неправомерности действий должностных лиц данного предприятия при размещении депозитных вкладов не установлено», - заявили в прокуратуре.

Также в военной прокуратуре сообщили, что 15 сентября 2015 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил исковые требования «Николаевского бронетанкового завода» и военной прокуратуры, чем обязал коммерческий банк перечислить более 23 миллиона гривен на открытый счет в госбанке.

Напомним, что полиция подозревает должностных лиц ГП «Николаевский бронетанковый завод» в сговоре с ООО «Укравто Конверсия» для вывода государственных средств в сумме 41 миллион 500 тысяч гривен на покупку несуществующих двигателей.