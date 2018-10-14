В Николаеве бойца АТО отправляют в тюрьму – он не отметился у инспектора за условный срок

В Николаеве уголовно-исполнительная инспекция инициировала направление участника боевых действий на Донбассе в тюрьму на четыре года из-за того, что он не пришел отметиться к инспектору за условный срок.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник в прокуратуре Николаевской области.

В мае 2014 года Максима Яременко судили за незаконное хранение автомата Калашникова и 194 патронов к нему. Установлено, что он купил оружие в Киеве и привез на хранение в дом знакомой в селе Яструбово Козовского района Тернопольской области.

Яременко признал свою вину и заключил с прокурором договор о признании виновности, который утвердил суд. Его наказали четырьмя годами лишения свободы и освободили от ответственности с испытательным сроком в два года. За это время он должен был систематически отмечаться в соответствующих органах за местом проживания, то есть в Николаеве, и уведомлять о смене места проживания, учебы или работы.

После этих событий Яременко ушел добровольцем для принятия участия в АТО на Донбассе. При этом он не явился на учет за местом проживания в Ингульском районе, поэтому уголовно-исполнительная инспекция пенитенциарной службы Минюста обратилась в суд с требованием отменить Яременко испытательный срок и после его обнаружения направить в тюрьму.

Максима Яременко нашли и задержали в начале октября этого года в Николаеве. Сейчас уголовно-исполнительная инспекция по решению суда готовится направить его для отбывания четырех лет лишения свободы по приговору от 2014 года.

Об этой ситуации на свой странице в Facebook также написал народный депутат Игорь Мосийчук, который просит министра обороны Степана Полторака не допустить тюремного заключения для участника боевых действий.

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