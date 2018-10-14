На Ровенщине у местного жителя изъяли янтаря почти на полтора миллиона гривен

В селе Заречное сотрудники полиции изъяли у местного жителя около 100 килограмм янтаря.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области.

В рамках уголовного производства по факту нарушения правил охраны или использования недр сотрудники управления защиты экономики в Ровенской области совместно с сотрудникми Заречненского отделения и Ровенского отдела полиции разоблачили и прекратили деятельность подпольного цеха по обработке янтаря, который функционировал на территории домовладения жителя 41-летнего жителя Заречного.

Во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли около 100 килограмм янтаря различных фракций, восемь станков для обработки «солнечного» камня, две мотопомпы заводского производства и черновые записи. Ориентировочная стоимость изъятого составляет 1 миллион 400 тысяч гривен.

Досудебное расследование продолжается, в ходе которого проводятся мероприятия по установлению каналов сбыта янтаря и лиц, причастных к незаконной деятельности.

Напомним, что в Запорожской области таможенники изъяли крупную партию янтаря.