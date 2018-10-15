«Месть за работу невестки»: Судья заявила, что нападение в Казанке было совершено на дом ее родственницы

Фото - иллюстрация Судья Казанковского районного суда Николаевской области Кристина Ищенко обратилась к Генпрокурору Украины Юрию Луценко и в Высший совет правосудия в связи с разбойным нападением на дом ее свекрови.

Об этом говорится в документе в реестре сообщений судей о вмешательстве в их деятельность, опубликованном на сайте Высшего Совета Правосудия.

Как известно, в поселке Казанка на Николаевщине в ночь на 10 октября трое неизвестных в масках ворвались в дом местной жительницы, избили ее и отобрали деньги. Пострадавшая работает врачом в местной больнице. Преступление случилось около 2 ночи. Нападавшие связали женщину, стали ее бить и вымогать деньги. Спустя некоторое время они завладели деньгами и скрылись в неизвестном направлении.

В документе судья указывает, что нападение было совершено на дом ее 77-летней свекрови. Также она добавила, что при личном общении со своей родственницей, та ей рассказала, что один из грабителей во время побоев сказал такую фразу: «Это тебе месть за то, что твоя невестка работает судьей».

«Такие действия имеют признаки уголовного правонарушения, предусмотренного стьтей 377 Уголовного Кодекса Украины – умышленное причинение судье или близким родственникам побоев, телесных повреждений в связи с их деятельностью, связанной с совершением правосудия», – добавила Ищенко.

В связи с произошедшим судья попросила в сообщении применить меры реагирования.

Напомним, что ранее на Николаевщине судья заявила, что местный житель требовал до 50 тысяч гривен морального ущерба за решения не в его пользу.