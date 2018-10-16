В Техасе произошла перестрелка на дне рождения ребенка – погибли мужчина и три его внука

В воскресенье вечером, 14 октября на юге американского штата Техас в результате стрельбы на первом дне рождения ребенка погибли четыре человека, еще пятеро получили ранения.

Об этом со ссылкой на полицию сообщает The New York Times.

Отмечается, что к стрельбе на первом дне рождения ребенка привел конфликт двух семей. Двое подозреваемых скрылись с места преступления, одного вскоре задержали. Одним из убийц оказался 20-летний юноша. Второго подозреваемого, который является отцом ребенка, еще не поймали.

Все убитые − дед и три его внука, являются членами одной семьи. Четвертый внук госпитализирован.

Напомним, что в воскресенье, 10 июня, в Лос-Анджелесе на частной вечеринке произошла стрельба, в результате которой пострадало семь человек.