На Ивано-Франковщине женщина зарезала своего новорожденного сына и сама сдалась полиции

В Ивано-Франковской области, в одном из сел Богородчанского района, в понедельник, 15 октября женщина зарезала своего новорожденного сына.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Звонок с сообщением о произошедшем поступил утром от жительницы одного из сел района, которая призналась, что убила своего ребенка.

«Прибыв на место происшествия, правоохранители установили, что женщина родила мальчика на территории своего домовладения, после чего взяла в руки нож и нанесла младенцу около четырех ударов в область шеи, что повлекло за собой смерть. Сейчас женщина задержана в порядке ст. 208 Уголовно процессуального кодекса Украины, решается вопрос об объявлении подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения - содержание под стражей», - сообщают представители полиции.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ст. 117 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство матерью новорожденного ребенка»). Продолжаются следственные действия.

Напомним, что ранее в Николаеве 30-летняя женщина скрывала беременность и убила своего новорожденного ребенка. Его нашли в контейнере для бытового мусора по улице Крылова с признаками насильственной смерти. Позже стало известно, что судмедэксперт насчитал 21 колото-резанную рану на теле младенца - его закололи ножницами. В итоге судья Заводского райсуда Зинаида Сухаревич отправила подозреваемую под домашний арест в ночное время суток.

Также напомним, что ночью 26 марта нетрезвая женщина выбросила с Ингульского моста в реку своего сына-младенца. Спасали девятимесячного младенца из ледяной воды патрульные, медики, очевидцы случившегося и спасатели.

Также ранее сообщалось, что 28 марта глава Центрального райсуда Галина Подзигун избрала этой женщине меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без права внесения залога. При этом Апелляционный суд Николаевской области оставил без изменений меру пресечения в отношении 41-летней женщины, которая сбросила своего 9-месячного ребенка с моста.