В Кельне неизвестный захватил заложницу на вокзале – женщину удалось освободить

Фото - CGTN Вооруженный мужчина взял в заложницы женщину на железнодорожном вокзале Кельна.

Об этом сообщает «Би-би-си Украина».

По информации правоохранительных органов, заложницу захватили в аптеке, расположенной на территории вокзала или в «Макдональдсе». Немецкое издание Focus пишет, что в районе вокзала слышали выстрелы, однако полиция не подтверждает эту информацию.

Людей, которые были на вокзале, эвакуировали, а само здание окружила полиция. Власти также призвали местных жителей временно воздержаться от посещения вокзала и предупредили о возможной задержке поездов.

Как сообщает «Немецкая волна», взятую в заложники женщину освободили, она получила легкие ранения. Также стало известно, что преступник тяжело ранен, проводятся реанимационные мероприятия.

Напомним, что в Киеве спецназ полиции задержал мужчину, который взял в заложники собственную мать.