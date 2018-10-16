«О какой безопасности в городе можно говорить», – николаевцу возле русдрама разбили окно в автомобиле и украли документы и деньги

В Николаеве вечером 14 октября возле здания Художественного академического русского драматического театра преступники разбили окно в автомобиле и украли из салона деньги, банковские карты, ключи от дома и машины.

Об этом в пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ» письме сообщил Валерий Примак.

По словам николаевца, кража произошла в промежутке времени от 22:00 до 00:00 во время празднования День защитника Украины.

«В 30 метрах от машины стояла патрульная с полицейскими у забора, который перекрывал улицу Адмиральскую. На площади находилось несколько тысяч людей, сотни сотрудников полиции патрулирующих место празднования. Кража произошла прям у них под носом. О какой безопасности в городе можно говорить, если крадут прям у здания городского совета. На эту патентную полицию уже не обращают внимания и не боятся наказания, никакая борьба с кражами не ведётся», – написал Примак.

Напомним, как в Николаеве задержали автомобильного вора, который сел в трамвай, но не успел сбежать от патрульных.