Николаевская налоговая милиция совместно с таможней выявили крупный центр по уклонению от уплаты таможенных платежей

Сотрудники налоговой милиции совместно со специалистами Николаевской таможни ГУ ГФС и пограничники прекратили деятельность центра минимизации таможенных платежей, при содействии которого компании реального сектора экономики в течение 2017 - 2018 годов занизили стоимость импортированных товаров на сумму свыше 100 миллионов гривен.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной фискальной службы в Николаевской области.

В рамках проведения операции «Рубеж-2018» и расследования уголовного производства по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям услуги по минимизации и уклонению от уплаты таможенных платежей при импорте товаров по заниженным ценам и дальнейшей легализации этих товаров.

«С целью занижения таможенной стоимости импортированных товаров и, соответственно, минимизации таможенных платежей для своих «клиентов», фигуранты оформляли импорт заказанных товаров из стран Европы и Китая от имени подконтрольных компаний - нерезидентов в адрес подконтрольных компаний - импортеров по документам, в которые были внесены недостоверные сведения относительно стоимости и классификации импортированных товаров», – рассказали в ГУ ГФС Николаевской области.

В дальнейшем товары реализовывались за наличный и безналичный расчет. Документально их реализацию отображали от имени подконтрольных транзитных компаний в адрес предприятий реального сектора экономики, формируя последним налоговый кредит по НДС. При этом осуществлялось изменение номенклатуры товаров (инструменты, рыбацкие принадлежности, средства для ухода за волосами, средства гигиены, мебель, спортивный инвентарь, туалетная вода, и тому подобное).

На основании постановлений суда проведены обыски в офисных помещениях, по месту жительства фигурантов, а также в легковых транспортных средствах и грузовом автомобиле, которыми они пользовались. По их результатам изъяты оригиналы первичных бухгалтерских документов и документы относительно осуществления импорта товаров в течение 2017-2018 годов, печати подконтрольных компаний (в т.ч. нерезидентов), клише, электронные носители, компьютерную технику и ноутбуки, оттиски печатей компаний-нерезидентов в электронном виде, импортированные товары, которые поступили в адрес подконтрольной компании, ориентировочной рыночной стоимостью около 3 миллионов гривен. Проводятся дальнейшие следственные мероприятия.

Напомним, как и.о. главы ГФС Александр Власов рассказал, что Генпрокурор Луценко предлагал договориться с «семьями» контрабандистов о повышении таможенных поступлений.