Суд назначил подготовительное заседание по делу мэра Одессы Труханова, обвиняемого в растрате бюджетных средств

В Малиновский районный суд города Одессы поступило уголовное производство в отношении мэра Одессы Геннадия Труханова.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Кроме Труханова фигурируют и другие должностные лица, обвиняемые в завладении средствами местного бюджета в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц.

Дело будет рассматривать коллегия судей в составе Сергея Черевко, Дмитрия Передерко и Виктора Корой. Подготовительное судебное заседание назначено на 14:00 26 октября.

Напомним, что ранее ВВС заявили, что Труханов был привлечен к преступной банде из Одессы и обладал значительными долями в четырех оффшорных компаниях в британских налоговых гаванях.

Ранее стало известно, что в базе данных Федеральной налоговой службы России указан человек, имя, дата и место рождения которого совпадают с соответствующими данными мэра Одессы. Если ввести в форму личные и паспортные данные этого человека, то также можно получить идентификационный номер плательщика налогов. Если информацию ввести с ошибкой, номер не появляется.

Напомним, что ранее Служба безопасности Украины, проверяя появившуюся в СМИ информацию о наличии у Труханова паспорта РФ, заявила, что не нашла у него российского гражданства. Отметим, что позже мэр Одессы Труханов показал документы об отсутствии у него российского гражданства.

Также ранее сообщалось, что репортер BBC Энди Верити был избит в Украине сторонниками и охраной одиозного мэра Одессы Геннадия Труханова.

Также напомним, что НАБУ назвало имена соратников мэра Одессы Труханова, которых подозревают в хищении денег на ремонте дорог.